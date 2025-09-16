Una de cada tres muertes de tráfico del verano en Catalunya fue en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las carreteras catalanas han registrado entre el 23 de junio y el 11 de septiembre un total 36 fallecidos en 32 accidentes de tráfico. Doce de estas víctimas —una de cada tres— se han registrado en siniestros ocurridos en las comarcas de Lleida, diez de ellas en un julio negro. A nivel de Catalunya el número de finados es el mismo que el que hubo en el mismo período de 2024. Esta situación hizo que Trànsit y los Mossos d’Esquadra aplicaran desde principios de agosto varias medidas como un aumento de los controles de velocidad y una mayor presencia policial en Lleida.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, hizo ayer balance y destacó que “este verano hemos contenido la siniestralidad en zona interurbana, con un mes de junio con reducción, un mes de julio malo, especialmente en Lleida, y un agosto con reducción. En septiembre no hemos empezado bien pero estamos a cifras similares al año pasado”. El 33,3% de las personas que han perdido la vida eran motoristas, peatones y ciclistas. Además, se han contabilizado 240 personas heridas graves, un 2,6% más que en 2024. Lamiel explicó que la siniestralidad mortal desde el 1 de enero de 2025 ha aumentado un 9,6%, con 103 personas fallecidas. La AP-7 ha concentrado 12 de las víctimas mortales. Por su parte, la comisaria Mònica Luis explicó que “los Mossos d’Esquadra han intensificado la vigilancia y se han llevado a cabo 9.432 controles de diferente tipología”. En el resto de demarcaciones la siniestralidad se redujo. En Tarragona ha habido cinco muertes (tres menos que en 2024); en Girona se han registrado seis (una menos) y en Barcelona se han contabilizado 13 (dos menos).