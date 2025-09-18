SEGRE
Concentración de juristas leridanos contra “el genocidio de Gaza”

Concentración de juristas leridanos contra “el genocidio de Gaza” - JORDI ECHEVARRIA

Concentración de juristas leridanos contra "el genocidio de Gaza"

REDACCIÓ

La plaza Sant Joan de Lleida acogió a las 20.00 horas de ayer una concentración convocada por Juristas por Palestina “con el fin de denunciar, desde el ámbito jurídico, la situación de genocidio que sufre la población civil palestina en Gaza”. Juristas por Palestina es una plataforma integrada por profesionales de la abogacía, de la judicatura, de la Fiscalía, de la universidad y de otros operadores. También hubo concentraciones en Barcelona y Madrid.

