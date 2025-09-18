Cortada la circulación del tren en la R13 y la R14 en Les Borges Blanques por "actos vandálicos" a la infraestructura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La circulación de la R13 y la R14 se encuentra corte en les Borges Blanques en el tramo Lleida-La Plana Picamoixons-Sant Vicenç de Calders por una incidencia en la catenaria, según ha informado Adif. Renfe ha añadido que la incidencia es fruto de "actos vandálicos" y Adif ha concretado que hay "un cable colgante de la catenaria".

Protección Civil ha activado la prealerta del Ferrocat. El tren Lleida Pirineos que tenía que llegar a la Estación de Francia de Barcelona a las 9.24 horas no circulará y Renfe ha habilitado servicio alternativo por carretera entre Lleida Pirineos y Tarragona.