El Centre de Cultura de l’Oli celebra diez años con un libro de recetas

El Centre de la Cultura de l’Oli, con sede en La Granadella, celebrará sus primeros diez años en las próximas semanas con la edición de un libro de cocina de recetas tradicionales de la localidad. El volumen, titulado Receptes amb memòria, pretende recuperar recetas “antiguas que parecían olvidadas”, según explicaron ayer la alcaldesa, Elena Llauradó, y el diputado provincial Fermí Masot durante la presentación en la Diputación de los actos conmemorativos.

La celebración tendrá lugar los días 20 de septiembre, 25 de octubre y 1 de noviembre. Incluirá una conferencia y un taller de cocina saludable a cargo de la doctora Antonieta Barahona, que hablará de los beneficios del aceite para una dieta equilibrada. Habrá una jornada titulada Paraules amb gust d’oli, con el escritor Pau Sabaté, que presentará El lllibre de l’oli. También se celebrará la 11 edición de la Fira de l’Oli de la Primera Prensada, coincidiendo con el festivo de la jornada de Tots Sants. En esta última se presentará el libro de recetas, se llevará a cabo un showcooking y una degustación.

Masot dijo durante la presentación que “el aceite es mucho más que un muy buen producto. Forma parte de nuestra identidad. Y por ello actos como los que celebrará La Granadella en los próximos días nos definen como pueblo y como país”.

El Centre de Cultura de l’Oli se ha consolidado como sede de actividades de formación y divulgación y como un espacio de referencia en torno a la cultura del aceite en el conjunto de Catalunya. Las jornadas de La Granadella tienen el apoyo de la conselleria de Agricultura, que celebra el año de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía.