Malestar de vecinos de una calle por la basura que genera una firma frutera

Vecinos de la calle Mosén Ramon Artigues de Alguaire denuncian que esta vía, una de las principales de la localidad, se ha convertido en un vertedero de basura durante la campaña de recolección y comercialización de higos, un producto local de temporada. Las quejas se centran en una empresa comercializadora de higos ubicada en este entorno. Aseguran que dejan cajas, chatarra, basura y vehículos relacionados con esta actividad en medio de la calle. Aducen que provoca problemas de circulación y la imposibilidad de utilizar las aceras por parte de los transeúntes, ya que siempre están ocupadas. Aseguran que esta vía la utilizan los padres para llevar a sus hijos a la escuela y la guardería, a escasos metros. Entienden que es una empresa que contribuye a la actividad económica, “aunque se ha de llevar a cabo de forma adecuada y con permisos”. El alcalde, Joan Guillaumet, dejó claro que se trata de una actividad de temporada durante la campaña de recolección y comercialización del higo. Remarcó que el ayuntamiento ya ha avisado a la firma y que desde hace años ya no genera basura. Incidió en que no molestan en los accesos a las viviendas porque no tapan los pasos y que ya se les dio un toque de alerta para que no interrumpieran el paso de vecinos y coches.