Más de treinta relojes para personas mayores

El ayuntamiento de Torres de Segre prevé aprobar en el pleno ordinario de hoy la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos para incorporar el coste de los relojes destinados a las personas de la tercera edad, según explicó el alcalde, Àxel Curcó. La intención es distribuirlos en noviembre para que funcionen antes de que finalice el año. Por el momento, 31 personas optan a tener uno.

Es un proyecto que se promueve conjuntamente con el Consorci del Segrià Sud y se suma a otros municipios que ya lo tienen en marcha como Aitona. “Hemos llegado a un acuerdo con la firma que nos suministra los relojes de forma gratuita y lo único que se ha de pagar es la cuota mensual de 15 euros. El ayuntamiento pondrá 5 y cada usuario aportará 10 euros”, indicó el alcalde.

Son relojes de autoprotección que miden las constantes vitales y están dirigidos a las personas mayores funcionales que viven solas, “agricultores que todavía trabajan en sus fincas o mujeres que salen a caminar, por ejemplo, y que, en caso de que tengan algún percance puedan avisar a sus familias mediante este mecanismo”, indicó Curcó. No están comunicados con una centralita como los relojes de teleasistencia, sino que llaman a los familiares que se tienen en los contactos, detalló el alcalde. Una vez aprobada la ordenanza se podrán encargar los relojes para repartirlos y comenzar a cobrar la cuota.

En la sesión también se prevé dar cuenta de las licencias urbanísticas otorgadas este año y también de las resoluciones que ha tomado la alcaldía. La oposición municipal de Junts y ERC criticaron al alcalde, de la CUP, por no convocar plenos hace meses.

Segundo pleno ordinario en lo que va de año y se harán dos más

El alcalde de Torres de Segre solo ha convocado un pleno ordinario en lo que va de año, algo que ha provocado quejas de vecinos y oposición. Lo consideran una “anomalía” que limita la representación ciudadana y la transparencia. Àxel Curcó, que gobierna en minoría tras la salida de ERC del equipo de gobierno, indicó que además de este pleno se convocarán otros dos antes de fin de año. Esquerra y Junts tienen 6 ediles frente a los 5 que suman la CUP (3) y dos del PSC.