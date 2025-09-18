Un informe parcial bloquea un crédito de dos millones

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Mollerussa pudo debatir anoche uno de los dos puntos que estaban pendientes del departamento de Intervención: el primero, un acuerdo con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para la cesión y gestión de cuatro viviendas de titularidad pública, recibió el informe favorable pertinente y se aprobó por unanimidad (Mollerussa Primer, ERC, PP, Junts y CUP). En cambio, el relativo a la contratación de una operación de crédito de 2 millones de euros con CaixaBank no se incorporó. El alcalde, Marc Solsona, explicó que sí se recibió un informe de Intervención (ayer mismo), que cuestiona el procedimiento, pero es incompleto en cuanto a la valoración de los detalles sobre las condiciones de contratación, por lo que no pudo votarse. “No se trata de una cuestión de voluntad política sino de cumplimiento de los procedimientos”, remarcó.

Según el primer edil, la operación cuenta con autorización previa de la dirección general de Política Financiera y es clave para ejecutar el plan de renovación del asfalto y la supresión de 132 barreras arquitectónicas.

El alcalde aseguró que harán otro pleno la próxima semana y esperan poder incluir dicho punto. Y si es necesario, detalló, harán otro la semana siguiente. En cuanto al convenio con la Agència de l’Habitatge, Solsona remarcó que “no podíamos correr el riesgo de perder la subvención asociada a estas viviendas”.

El pleno también aprobó el inicio de los trámites para modificar la Guía de la Función Interventora, con el objetivo de simplificar los procedimientos internos y mejorar el funcionamiento municipal. Votaron todos a favor, excepto la concejal Rosalía Carnicé (Junts), que se abstuvo. En el apartado de ruegos y preguntas, la oposición alertó de desapego ciudadano y reclamó mejorar limpieza, el orden y la comunicación de las actuaciones municipales.

El alcalde tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para Maria Teresa Cardona, fallecida el martes, personaje clave en los Vestits de Paper.