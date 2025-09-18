Una entrada a La Seu, cortada por un cable caído

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un cable caído de la compañía Telefónica corta desde hace dos semanas la entrada a La Seu d'Urgell desde la carretera N-260. El ayuntamiento advirtió a la compañía de este hecho el pasado 3 de septiembre y ayer criticó la “inacción” de la empresa. El alcalde, Joan Barrera, explicó que el cable, en la calle Circumval·lació, cedió por culpa de un pequeño accidente con un camión. “Tenemos quejas diarias de los vecinos de la zona y nos sentimos impotentes ante esta situación, que es vergonzosa”, dijo el primer edil.

Por su parte, fuentes de Telefónica explicaron que son conocedores del problema e indicaron que lo solucionarán “lo más rápido posible”. Cabe recordar que esta misma situación, con un cable caído que oimpedía el tráfico en la misma zona se repitió, en el año 2023.