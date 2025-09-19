Los Bombers socorren a tres ‘boletaires’ en sólo una hora en los bosques de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat socorrieron este jueves al mediodía a tres personas que buscaban setas y se desorientaron o resultaron heridos en los bosques de Lleida. El primer aviso se produjo a las 12.47 horas en Coll de Nargó por un boletaire que se había desorientado. Llamó él mismo y fue localizado poco después y llevado hasta su coche.

A las 13.08 horas hubo otro servicio en Toloriu, en El Pont de Bar, para auxiliar a una mujer de 69 años. Posteriormente, a las 13.52 horas hubo un tercer servicio en Hortoneda, en Conca de Dalt. El afectado fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova.

Parapentista herido

Por otra parte, una persona resultó herida ayer por la tarde al sufrir una caída cuando practicaba parapente en Àger. Recibieron el aviso a las 16.40 horas y hasta el lugar acudieron Bomberos y SEM.