Premio europeo para el ‘Erasmus rural’ que promueve Paco Boya

The Innovation in Politics Institute ha galardonado como mejor iniciativa de Desarrollo Local en Europa el Erasmus Rural que impulsa la secretaría de Estado para el Reto Demográfico que dirige el aranés Paco Boya. El jurado popular, con 1.086 miembros de 25 países, ha reconocido los trabajos que desarrolla el programa Campus Rural para promover prácticas que conecten a estudiantes con comunidades rurales para combatir la despoblación. El premio fue entregado el miércoles por la noche en una gala celebrada en Viena. Campus Rural ha posibilitado este año que 750 estudiantes de 44 universidades hayan desarrollado sus prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se suman a los 1.500 de las cuatro ediciones anteriores en los que participó la Universitat de Lleida.