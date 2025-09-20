Cámaras e IA para reducir daños por fauna salvaje

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Generalitat impulsa una prueba piloto en el Pallars Jussà, a través del proyecto de Àrees Digitals, que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar los recursos y mejorar la atención a la hora de enfrentarse a los daños provocados por la fauna salvaje en los campos de cultivo. Marc Sans, alcalde de la Conca de Dalt, explicó que han instalado cámaras de videovigilancia “para detectar la frecuencia, los patrones de comportamiento y los movimientos” de estas especies para “mejorar la coordinación con sociedades de caza y Agentes Rurales y poder llegar incluso a anticiparse y prever los posibles daños de la fauna salvaje en la agricultura”. Esta prueba piloto se presentó ayer en el marco de la Trobada Empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran, Pirineu Tech Talk de La Seu d'Urgell.