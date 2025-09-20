Detenido por atracar un súper de Juneda con pistola, chanclas y sombrero de paja

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles en Lleida y Benavent de Segrià a dos hombres de 31 y 40 años como presuntos autores del atraco a mano armada del pasado 30 de agosto en un supermercado de Juneda, como informó SEGRE. Uno de los ladrones —el que esgrimió la pistola— iba con chanclas y un sombrero de paja-. Además, se da la circunstancia de que uno de los arrestados fue detenido el pasado viernes en la A-2 en el Pla por el asalto violento a una mujer en Cervera, como publicó este periódico el martes. Ambos arrestados cuentan con antecedentes.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.00 horas en la calle Major de Juneda, cuando dos hombres entraron en el establecimiento supuestamente para comprar. Uno de ellos fue a la caja registradora y, cuando la trabajadora la abría, la empujó para sustraer el dinero. En ese momento, el otro individuo amenazó a los allí presentes con un arma de fuego. Acto seguido, ambos huyeron con un vehículo con unas matrículas supuestamente falsas.

Por otra parte, la tarde del pasado viernes se produjo un asalto a una mujer en Cervera y el autor huyó con un vehículo de las mismas características. Fue interceptado cuando circulaba por la autovía A-2 a la altura de Golmés. Dentro del coche, los policías localizaron el bolso sustraído y, escondido en un espacio de la rueda de repuesto, un arma de fuego simulada envuelta en un calcetín. El detenido pasó el lunes a disposición judicial ante el juzgado de Cervera y quedó en libertad con cargos.

Paralelamente, los investigadores hallaron varios indicios que apuntaban a que el arrestado sería uno de los presuntos autores del atraco de Juneda, pero aún tenían que hacer otras comprobaciones y determinar la identidad del segundo implicado. En el vehículo también localizaron prendas que coincidirían con las que llevaban el día del atraco. Todo apunta a que ese día habían modificado las placas de matrícula reales con unas antiguas con formato provincial. Por último los investigadores pudieron confirmar que el detenido sería uno de los presuntos atracadores y también descubrieron la identidad del segundo implicado. Este miércoles los agentes detuvieron a los dos presuntos atracadores en Lleida y en Benavent.