El Canal d’Urgell aplaza a diciembre el voto sobre la modernización

La junta de Gobierno del Canal d'Urgell decidió ayer aplazar al 21 de diciembre la asamblea extraordinaria para votar la modernización del regadío, hasta ahora prevista para finales de octubre. Según el presidente del canal, Amadeu Ros, este retraso responde a la voluntad de ofrecer a los partícipes más tiempo para que puedan valorar la propuesta planteada. Esto supone una rectificación ya que, en un principio, la intención era no posponer la asamblea para agilizar el el inicio de las obras, previsto para primeros de 2026. Ahora está previsto que comiencen en septiembre u octubre del año que viene.

Ros indicó que hay que precisar más los mecanismos de pago, sobre todo de las obras dentro de las fincas, teniendo en cuenta que en muchas propiedades los payeses son mayores y no hay relevo generacional y que la mayoría de hectáreas son gestionadas por agricultores no profesionales que, de momento, se han quedado sin ayudas y tendrán dificultades para asumir el coste del amueblar las parcelas (instalar en ellas nuevos sistemas de riego). “Habrá que buscar respuestas con Agricultura para que garantice líneas de subvención”, dijo.

Las asambleas informativas comenzaron el pasado día 8 y finalizarán el 30. “Todas han sido favorables al proyecto, aunque ha habido algunas polémicas sobre la forma de pago”, puntualizó. En los próximos días se difundirá documentación para mostrar el alcance de la modernización. Se trata, por una parte, del borrador de las bases del convenio de ejecución y financiación de las obras que recoge los condicionantes y las líneas básicas del futuro acuerdo que el Canal d’Urgell firmará con la conselleria y el ministerio de Agricultura. Establece los aspectos técnicos, económicos y de gestión de la modernización. También se hará pública la cuota final que han de abonar los usuarios, de 2.311 €/ha, o el precio futuro del agua, que será de 0,025 €/m3. Este precio y el coste de amueblar fincas, que supera los 400 millones, son las principales trabas para los regantes. Por otra parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se reunió ayer con el subdelegado en Lleida, José Crespín, para analizar obras de regadío en Lleida.