Obras para evitar que la acequia inunde edificios

Albesa da un paso decisivo para proteger las casas del centro histórico de inundaciones y, a la vez, preservar un patrimonio tan singular como la acequia árabe que atraviesa el centro de la localidad. Con una inversión de 362.840 euros, de los cuales 300.000 provienen de una subvención de Acción Climática, el consistorio ha puesto en marcha la primera fase de un proyecto para mejorar del drenaje en el sector norte del núcleo urbano.

El alcalde, Antoni Balasch, explicó que esta intervención contribuirá a mejorar la seguridad. “Debe evitar que el agua de la acequia inunde casas en casos de fuertes tormentas y temporales”, dijo. El proyecto se ha hecho realidad tras un año y medio de negociaciones con el Sindicat de Regs y la comunidad de regantes, titulares de la infraestructura. El acuerdo alcanzado permitirá ejecutar una solución que combina la seguridad urbana con la conservación de la acequia histórica. Los trabajos incluyen la construcción de una tubería en la zona de entrada de la acequia al pueblo. Este conducto servirá también para canalizar el agua que baja por la calle El Romeral, lo que hará que el caudal que recorra la acequia por el casco urbano sea prácticamente nulo. Además, en la salida del pueblo, en el Clot de l’Infern, se instalará otra tubería que conducirá el agua hacia el exterior pasando por debajo de la acequia. Esta actuación protegerá tanto los edificios del casco histórico como la antigua acequia.