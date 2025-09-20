Promueven la primera sala de apuestas de La Seu y el proyecto choca con el rechazo vecinal

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La multinacional del juego Cirsa ha comunicado al ayuntamiento de La Seu d'Urgell que tiene intención de abrir la primera sala de apuestas del municipio en un local de la avenida Salòria. Este proyecto todavía no ha iniciado su tramitación, pero ha chocado ya con oposición de los vecinos de la zona y de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de la comarca, ante el temor a que fomente la ludopatía y suponga conflictos. Por su parte, el consistorio advirtió que no puede frenar la apertura de un establecimiento de este tipo si se ajusta a la normativa.

El alcalde, Joan Barrera, corroboró ayer que representantes de la multinacional se reunieron con el consistorio para explicarles su intención de abrir una sala de apuestas en una de las principales entradas a la ciudad, aunque aseguró que desde entonces “no se ha formalizado todavía ninguna petición de licencia”. El primer edil apuntó que “es evidente que cualquier negocio que tenga que ver con las apuestas no nos gusta”, pero puntualizó que “si cumplen toda la normativa vigente, el ayuntamiento no puede prohibirlo”.

La comunidad de vecinos del edficio donde Cirsa proyecta la sala de apuestas expresó ayer su preocupación ante la apertura de este establecimiento. Miembros de la comunidad explicaron que han pedido reunirse con el ayuntamiento y la Síndica Municipal para exigir que el consistorio someta este negocio a controles estrictos (ver desglose).

Por su parte, la OJS del Alt Urgell mostró su rechazo al proyecto, al considerar que “las salas de apuestas no representan ningún ocio inocuo, sino que fomentan la adicción, especialmente entre los jóvenes y las familias trabajadoras”. Para la entidad, estos locales son “máquinas de destrucción social”, al considerar que fomentan la ludopatía y que esta “afecta cada vez a más jóvenes y con una media de edad en descenso”. Por este motivo, se declaró “totalmente en contra de la llegada de CIRSA y de cualquier sala de juegos a la ciudad” e hizo un llamamiento a “estar alerta ante la expansión de este tipo de negocios en la comarca”.

Cirsa tiene decenas de salas de apuestas en toda España, algunas de ellas en municipios de la provincia de Lleida y su entorno, como la capital del Segrià, Golmés y Fraga. También gestiona cerca de una decena de casinos en varios países, si bien es más conocida por las máquinas de juego que tiene distribuidas en cientos de bares.

La comunidad de vecinos del edificio donde está prevista la sala de apuestas ha solicitado reuniones con el ayuntamiento y la Síndica Municipal de Greuges. Uno de los vecinos aseguraba ayer que “estamos en contra porque somos una ciudad de 13.000 habitantes en la que no existe ningún local de este tipo y abrir ahora uno de ellos cambiaría negativamente el modelo de ciudad”. “La ludopatía es una adicción conocida que afecta especialmente a los más jóvenes y las personas vulnerables y un negocio así no aporta nada positivo”, añadió.

Los vecinos temen las molestias directas que puede generar un local de este tipo. “No queremos ruido y largas horas de apertura pero también nos preocupan las consecuencias sociales y el impacto que tendría la llegada del primer negocio de este tipo a nuestra ciudad”. Los vecinos piden “controles estrictos, campañas de prevención y garantizar la limpieza y el descanso”.