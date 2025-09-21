Aula al aire libre para identificar setas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Bosc de Virós, en la Vall Ferrera, se convirtió ayer en un aula al aire libre dedicada a identificar las diferentes variedades de setas de la zona. La actividad, dentro de la XI Jornades Micològiques del Parc Natural de l’Alt Pirineu, estuvo dirigida por el micólogo Joan Montón. La convocatoria agotó las plazas, limitadas a cuarenta personas para evitar aglomeraciones en la montaña. Responsables de la iniciativa indicaron que las últimas lluvias han hecho que proliferen casi todas las variedades de setas, por lo que no fue difícil encontrar toda clase de bolets en una campaña que se prevé excepcional, según los organizadores del curso.

La jornada comenzó con una salida guiada para recolectar e identificar setas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas. Por la tarde, de las 16.00 a las 18.30 se preparó una exposición de setas en el ayuntamiento de Alins, donde se mostraron más de cien variedades diferentes. Los interesados pudieron llevar setas para identificarlas e incluirlas en la exposición. A partir de las 19.00 hubo una charla coloquio sobre los Fongs Micorrízics del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a cargo de Joan Montón en Ainet.

La organización corrió a cargo del Parc Natural de l’Alt Pirineu en colaboración con el ayuntamiento de Alins, las EMD de Araós y Ainet de Besan, la Societat Catalana de Micología y la Generalitat. Era imprescindible inscribirse para limitar el número de personas y evitar aglomeraciones. La salida se hizo desde Bordes de Virós, explicaron fuentes del Parc. Cabe recordar que es preciso pagar una cuota para recoger setas en el bosque de Virós, “pero los inscritos en el curso pudieron hacerlo gratis”, explicaron las mismas fuentes.

Hoy continuará la jornada con una visita guiada a la exposición de setas en el ayuntamiento de Alins por la mañana y por la tarde, mientras que el lunes la exposición micológica estará abierta a los alumnos del municipio y también al público en general.