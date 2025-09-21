Cientos de corredores en la decimoquinta edición de la Matxicots de Rialp

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cientos de corredores han participado este fin de semana en la 15ª edición de la Matxicots de Rialp, la popular carrera de montaña que este domingo cerrará su programación con la decimosegunda Matxixics, reservada a niños y niñas de 3 a 16 años. Los ganadores en las distintas categorías fueron Martí Lázaro y Marie Lalmant en Trail (57 km), Marta Cester y Jan Ballbé en la Mitja (30 km) y Joan Valls y Marta Rovira en la carrera popular (16 km).