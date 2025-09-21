Dos de cada 3 hectáreas calcinadas este verano, en incendios en Lleida

Imagen del incendio de 450 balas de paja en una granja de Aitona. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Creado: Actualizado:

Dos de cada tres hectáreas calcinadas este verano en Catalunya corresponden a incendios que hubo en Lleida. Concretamente, son unas 5.800 hectáreas de las 8.615 calcinadas entre junio y el 15 de septiembre. Además, 12 de los 20 mayores fuegos —en cuanto a superficie— son en las comarcas leridanas. El incendio que calcinó más superficie fue el de Torrefeta, con 5.056 hectáreas, según el último recuento de los Agentes Rurales. Cabe recordar costó la vida de dos vecinos de Agramunt.

Este incendio, declarado el 1 de julio y catalogado como de sexta generación (porque supera la capacidad de extinción) fue muy virulento, llegándose a propagar a 24 km/h y generando un pirocúmulo de 14 kilómetros de altura. Las turbulencias de esta tormenta hicieron que la evolución del fuego “fuera errática, pero cuando el viento amainó, el agua ayudó a los bomberos a estabilizarlo”, según explica el departamento de Interior. Obligó a confinar unas 20.000 personas durante varias horas.

El tercer incendio con más superficie afectada —el segundo fue el de Paüls en el Baix Ebre— fue el de Granyena de Segarra del 21 de junio con 443 hectáreas. En el ranking también figuran los de Vilanova de l’Aguda (171 ha), Sanaüja (75 ha), Pinell del Solsonès (49), Tremp (35), Torrefeta (35), Os de Balaguer (19), Fulleda (18), Isona (9), Oliola (8,5) y Pinós (6 hectáreas).

Los Bomberos han tenido que hacer frente este verano a incendios con variables más extremas en relación con campañas pasadas. La consellera de Interior, Núria Parlón, dijo el jueves que existe un “nuevo paradigma de riesgo”, especialmente debido a la emergencia climática.

Sofocan fuegos en Aitona y Castellserà

Los Bomberos trabajaron la noche del viernes y parte de la jornada de ayer en un fuego que calcinó 450 balas de paja en una granja de Aitona. En Castellserà, siete dotaciones apagaron un fuego de pellets que ardían cerca de una nave.