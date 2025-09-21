El bus eléctrico de La Vall de Boí arranca con medio centenar de usuarios

El autobús eléctrico cubrió ayer dos rutas por el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. - AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE BOÍ

Publicado por REDACCIÓ

El nuevo autobús eléctrico municipal del ayuntamiento de La Vall de Boí se estrenó ayer con dos recorridos por el Parc Nacional d’Aigüestortes en los que participó medio centenar de personas que se habían inscrito previamente para participar en las salidas programadas.

La actividad incluyó la participación de guías del parque para “dar a conocer los valores naturales y culturales del territorio”, informó el Patronat de la Vall de Boí.

El consistorio ha incluido la inauguración del vehículo en la programación de la Semana de la Movilidad, una iniciativa de ámbito comunitario que se celebra entre el pasado martes y mañana lunes y que tiene como objetivo fomentar entre la ciudadanía hábitos de transporte saludables, y alternativos al vehículo privado con motor de combustión de hidrocarburos.

El vehículo estuvo estacionado por la mañana el miércoles y el jueves junto a la escuela de Barruera para que los vecinos pudieran visitarlo y “conocer de cerca el funcionamiento y los beneficios ambientales” que ofrece.

Del martes al viernes, durante todo el día, el consistorio organizó pruebas y juegos educativos sobre seguridad vial y movilidad sostenible para los escolares del valle.

El autobús eléctrico, que dispone de un total de 26 plazas, prestará servicio entre el nuevo aparcamiento de la Farga y la presa de Cavallers en los meses de julio y agosto, ya que a partir del año que viene quedará vetado el acceso de vehículos particulares al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici entre las 10.30 y las 18.30 horas esos meses. El trayecto será de pago, aunque el precio está por determinar.