Encuentro anual de centros de estudios de Lleida y la Franja

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Representantes de los centros de estudios de Lleida, la Franja, Alt Pirineu, Aran y Andorra participaron ayer en la Csa de la Cultura de Benabarre en el decimoctavo encuentro anual de estas entidades. Los participantes, entre los que se encontraba la directora de SEGRE, Anna Sàez, debatieron sobre la relación entre los centros de estudios, los medios de comunicación y el mundo de la cultura. El porgrama incluyó una visita al castillo de los Condes de Ribagorça.