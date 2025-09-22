Empiezan las obras de construcción del edificio de INEFC Pirineus, con la voluntad de que estén terminadas en 2027

Autoridades, docentes y alumnos de INEFC Pirineus, después del acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio que se construirá en la Seu d'Urgell.Albert L. Cobo / ACN

Las obras de construcción del edificio en la Seu d'Urgell que tiene que acoger los estudios de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en deportes de montaña y río han empezado oficialmente este lunes con la colocación de la primera piedra.

El acto ha sido presidido por el conseller de Deportes, Berni Álvarez, que ha destacado que este es un paso “histórico por el deporte catalán y los Pirineos”. El objetivo es que los trabajos, que cuentan con un presupuesto de más de 11 millones de euros, estén terminados a principios de 2027.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, a punto de depositar una cápsula del tiempo en el interior de la primera piedra del edificio de INEFC Pirineus

Las autoridades presentes en el acto han introducido varios elementos en una cápsula del tiempo –entre ellos un ejemplar de SEGRE– que se ha depositado en el interior de la primera piedra del edificio, el cual contará con una superficie de 5.000 metros cuadrados.