De espectadores a autores de ‘graffitis’ en 3 dimensiones

Una veintena de usuarios de la residencia de mayores Verge d'Aguilar de Os de Balaguer han participado este fin de semana en la creación de un gran mural que integra arte callejero y tecnología, ya que el graffiti incorpora elementos de realidad aumentada en 3D. Forma parte del festival Grafftech, un certamen que se ha celebrado el fin de semana y que incluye otro mural en el pabellón de Gerb. El diseño del mural quiere rendir homenaje a las personas mayores del pueblo así como a la emblemática sala de baile. “El tema central es un tributo a los mayores”, explicó la alcaldesa, Estefanía Rufach. Los usuarios pudieron explorar su creatividad con gafas 3D y aprovechar las propiedades interactivas de las obras. Pintaron con esprai y la ayuda de artistas urbanos a la vez que pudieron disfrutar de una experiencia artística diferente rindiendo un homenaje a su propia generación.

Al involucrar a los mayores en la creación del arte urbano, Grafftech destaca su papel como “guardianes de la historia local” y promueve su inclusión en la creación artística. En cuanto al mural de Gerb, rinde homenaje al trabajo en equipo y la colaboración y se ha pintado en el pabellón municipal.