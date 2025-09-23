Proyectan en Altorricó un parque solar de 30.000 placas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La empresa Desimpacto de Purines Altorricó, filial del grupo portugés CapWatt, ha iniciado los trámites para construir un parque fotovoltaico de más de cuarenta hectáreas de extensión y equipado con cerca de 30.000 paneles solares en esa localidad de la Llitera con el objetivo de hibridarla (explotarla de manera coordinada) con las instalaciones de cogeneración que ya gestiona en su factoría, dedicada a la desecación de purines y estiércoles de ganado.

El proyecto, que va a estar en fase de consulta pública para presentar alegaciones hasta el 20 de octubre en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), consiste en la construcción de una planta de 20,14 MW (megawatios, miles de kilowatios) de potencia nominal compuesta por 29.848 módulos fotovoltaicos que, una vez aplicados los inversores que contempla el diseño, se redimensionría a “un total de 15,98 MW”.

La potencia “quedará limitada a 14,64 MW” cuando el vertido de energía a la red de transporte se produzca desde la planta de cogeneración para “cumplir en todo momento con lo establecido en el permiso de acceso”. Está previsto que la electricidad generada por las instalaciones hibridadas vaya a parar, tras pasar por la planta de cogeneración, a la subestación de Altorricó, desde donde Endesa la evacuará a través de la línea Lleida-Monzón.

A tres kilómetros

La parcela elegida para ubicar la planta fotovoltaica se sitúa a tres kilómetros del casco urbano de Altorricó y a 1,7 de las instalaciones de cogeneración, en las inmediaciones de los barrancos de la Clamor Amarga y de Orriols y también de la antigua carretera N-240, de la autovía A-22 y de la vía de tren Zaragoza-Lleida-Mediterráneo. Se ubicará también a pocos kilómetros de la plataforma logística que promueve la empresa leridana Ponentia en Tamarit de Llitera.

La parcela seleccionada por los promotores tiene una superficie de 578.935 m2, de los que las instalaciones fotovoltaicas ocuparán 40,73 hectáreas. Eso sitúa al proyecto solar de Desimpacto de Purines como el de mayor envergadura de los que se están tramitando en la comarca de la Llitera.

Está alejada de zonas protegidas, ya que la más cercana, las Basses de Sucs i Alcarràs, incluida en la Red Natura 2000, se encuentra a 3,5 km del proyecto.

No obstante, se proyecta en tierras de regadío integradas en el Canal de Aragón y Catalunya, un factor que se perfila como el principal escollo para el proyecto ante las reticencias a permitir la instalación de plantas de energías renovables en zonas dedicadas a la agricultura o reservadas para esa finalidad que se da en Catalunya.