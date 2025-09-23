Recuperan un margen utilizando piedra seca en Ciutadilla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las primeras jornadas sobre la piedra seca que se celebraron en Ciutadilla el pasado fin de semana permitieron recuperar parte de un margen con esta técnica tradicional. Jordi Sanfeliu, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que el objetivo es "que no se pierda la técnica, que forma parte de la identidad colectiva”. El formador, Josep Maria Martí, destacó la necesidad de concienciar, conservar y preservar este patrimonio.