Brigada municipal y voluntarios recuperan el muro de Cal Sant

Los trabajos de mejora llevados a cabo durante el verano. - A.IVARS D’URGELL

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El muro que rodea Cal Sant, situado en la intersección entre la plaza del Dr. Segarra y la avenida Primer de Maig, luce un aspecto renovado tras las tareas de mejora realizadas este verano. La brigada municipal llevó a cabo trabajos de saneamiento, reparando desperfectos y retirando la hiedra que deterioraba constantemente la pared. Posteriormente, los jóvenes participantes en el Campo de Trabajo de Ivars d’Urgell dedicaron una jornada a pintarla, completando así la intervención.

Esta actuación contribuye a mejorar el emblemático edificio de Cal Sant, convertido en equipamiento municipal desde el año 2023.