El Executiu refuerza el fondo local con 22 millones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Govern aprobó ayer un fondo extraordinario de 22 millones de euros para reforzar la financiación de ayuntamientos y consells comarcals. El anuncio lo hizo el secretario de Gobiernos Locales, Xavier Amor, tras reunirse con entidades municipalistas junto al President, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. El nuevo fondo, en un contexto de prórroga de presupuestos, se suma al Fondo de Cooperación Local, lo que eleva la cifra total a 168,3 millones, un 13,6% más que en 2023. La distribución prevé 13,4 millones para municipios (de los cuales 12,6 proceden del fondo extraordinario), 8,9 millones para el Conselh Generau d'Aran y los consells comarcals, 402.000 euros para el Área Metropolitana de Barcelona y 21.000 para las EMD. El reparto se hará en función de la población y los municipios de hasta 500 habitantes recibirán un incremento del 20%, los de 2.000, un 15% y los de más de 2.000, un 10%.

Tanto la ACM como la FMC celebraron la medida y pidieron que tenga continuidad. El vicepresidente de la FMC, Marc Solsona, reclamó aprobar unos presupuestos que garanticen un modelo de financiación local más estable.