El departamento de Territorio de la Generalitat declaró oficialmente la Encina del Quelàs de Miralcamp como Árbol Monumental de Catalunya en una resolución del pasado 8 de marzo. Este reconocimiento, que se hace público después de años de trámites y solicitudes por parte del municipio, coloca a este ejemplar entre los más valiosos del patrimonio natural del país. Técnicos del Govern colocaron una placa identificativa la semana pasada. Hacían visible así la inscripción en el Catàleg d’Àrbres Monumentals, que garantiza que su conservación contará a partir de ahora con una protección legal específica.

La Encina del Quelàs es uno de los ejemplares más singulares de la comarca del Pla d’Urgell. Se estima que tiene alrededor de seis siglos de vida, lo que la convierte en un testigo silencioso de la evolución de Miralcamp y de toda la plana. Su tronco alcanza los 4,6 metros de perímetro, su altura ronda los 20 metros y su copa, de 24 metros de diámetro, ofrece una sombra imponente.

Situada en un pequeño promontorio cerca de la Font del Tord, la encina domina visualmente el paisaje y se ha convertido en un punto de referencia para vecinos, excursionistas y amantes de la naturaleza. Desde su emplazamiento se pueden contemplar las transformaciones agrícolas que ha vivido la comarca desde la construcción del Canal de Urgell en el siglo XIX hasta la actualidad.

El árbol ha sido objeto en los últimos años de varias actuaciones de mantenimiento, como tratamientos fitosanitarios para combatir plagas de cochinilla o podas selectivas para garantizar su estabilidad. Estas intervenciones han permitido frenar su deterioro y asegurar que continúe en buen estado de salud.

El ayuntamiento de Miralcamp ha anunciado que trabaja en la organización de un acto público para conmemorar la declaración de Árbol Monumental. La celebración quiere ser un reconocimiento colectivo al valor histórico, ecológico y sentimental de la Encina del Quelàs.