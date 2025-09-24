Sant Ermengol refuerza la muestra de quesos con más paradas y catas

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Fira de Sant Ermengol, que se celebrará en La Seu d'Urgell entre los días 17 y 19 de octubre, impulsará “más que nunca” este año la muestra de quesos, en la que participarán hasta 50 estands dedicados a este producto lácteo artesano del Pirineo. El ayuntamiento, que ayer presentó el programa de actos de esta 31 edición de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, explicó que incorporará a dos elaboradores de queso procedentes de Francia y otros dos procedentes del País Vasco. Con la voluntad de continuar potenciando esta parte del certamen, la organización incrementa en tres las actividades que se programarán en el marco de la Aula de Tast, que repetirá ubicación y estará instalada en el Centro Cívico El Passeig. Se han programado 13 sesiones, superando así las 10 de la edición anterior. El precio de los tíquets de degustación de queso es el mismo desde por tercer año. Así, el pase de 6 degustaciones y una cata de agua Pineo costará 9 euros, mientras que el tíquet para una actividad de la Aula de Tast costará 8 euros. Los de estas actividades saldrán a la venta online el próximo día 29.

El alcalde, Joan Barrera, destacó la apuesta por celebrar la feria “al cien por cien” en el centro. Para ello, trasladarán las paradas del sector de la automoción a Pau Claris y Pasqual Ingla, liberando más de un centenar de plazas de estacionamiento en Dr. Peiró.

Fira de Lleida

La Fira de Sant Ermengol estará presente este sábado, por primera vez, en la renovada Fira de Sant Miquel de Lleida con una degustación guiada de los quesos ganadores del concurso de 2024 conducida por Isaac Gelabert, director de Lactium.

Vuelven los menús elaborados con queso, la Fira Xica y el cine

En el marco de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu y bajo el lema A la Seu, el formatge es menja amb forquilla!, un total de 9 establecimientos asociados a la Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell ofrecerán menús especiales en los que el queso será el protagonista. Asimismo, un año más, la Fira de Sant Ermengol apuesta también por el cine y la música en vivo y por acercar la cultura del queso a los más pequeños. La Fira Xica se celebrará en el centro histórico, que se convertirá en el reino de los ratones con juegos y talleres.

El Cine Guiu proyectará un documental de Eugenio Monesma y un corto de Formatges Abadessa.