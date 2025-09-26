Asalta a un hombre de 80 años y lo tira al suelo para robarle un reloj en Tàrrega

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a un hombre de 33 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un octogenario en Tàrrega. Según la policía catalana, los hechos pasaron a primera hora de la mañana del pasado 24 de agosto en la calle Joan Maragall. Un hombre de 80 años de edad fue asaltado por un individuo que lo tiró al suelo y le arrancó el reloj que llevaba en la muñeca. A pesar de la violencia del robo, la víctima no sufrió lesiones relevantes y una vez conocidos los hechos los mossos abrieron una investigación.

Gracias a la información facilitada por un agente fuera de servicio, que pocos minutos antes había pasado por el lugar, y por una identificación que hizo unas horas antes la Policía Local, los investigadores pudieron determinar la identidad del presunto autor de los hechos. Finalmente, con la recogida de nuevos indicios los investigadores confirmaron las sospechas y este jueves al mediodía la policía detuvo al sospechoso en Tàrrega. El detenido, con antecedentes, ha pasado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.