Luz verde a la cesión del Gran Teatre

El pleno aprobó ayer el convenio entre la Paeria de Cervera y el Patronat de la Passió para la cesión del Gran Teatre al ayuntamiento durante 99 años. Hace dos años que empezaron las negociaciones con la entidad, sin ánimo de lucro y propietaria del edificio, ya que no podía asumir los costes de su mantenimiento, que superan los 90.000 euros anuales. Según el alcalde, Jan Pomés (PSC), la voluntad del equipo de gobierno es “mantener la oferta de ocio cultural e incluso incrementarla en un futuro (...) no podíamos dejarlo perder”. Según dijo, en un futuro se licitará la gestión cultural del equipamiento y el consistorio se hará cargo de su mantenimiento. Durante los próximos cuatro años el Gran Teatre seguirá gestionado por el Patronat, mientras la Paeria hará un estudio de viabilidad para ver si puede asumir su gestión. Si no es posible, mirarán de llegar a nuevos acuerdos para mantener la ayuda económica y garantizar la continuidad del teatro.

La firma del convenio es indispensable para que el Patronat pueda disponer de los 220.000 euros que la Paeria tenía presupuestados para las obras de renovación del escenario que terminaron en enero. Desde el Patronat confían en poder firmarlo en octubre para poder pagar el crédito a la espera de que se materialice la aportación municipal. “No queríamos llegar a este punto, porque tendremos que pagar unos intereses importantes, pero nos vimos obligados a hacerlo”, dicen. El presidente del Patronat, Xavier Cañabate, explica que pidieron poder cobrar el dinero inmediatamente tras firmar el convenio y justificar la subvención posteriormente, pero aún no conocen la respuesta.

La oposición criticó que no se la haya tenido en cuenta en la elaboración del convenio, “no ha habido transparencia”, afirmaron los ediles, y valoraron que el estudio de viabilidad debería hacerse antes de la aprobación del convenio, que contó con 7 votos a favor del equipo de gobierno, 3 votos en contra de SiF y 2 abstenciones de ERC.

La Paeria aprueba disolver el Patronat del Conservatori

El pleno de ayer aprobó la disolución del Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera. El alcalde, Jan Pomés, explicó que es la mejor opción para agilizar su gestión, “optimizar recursos, aumentar la transparencia y fortalecer el proyecto educativo para que sea más eficiente”. La Paeria asumirá su gestión a partir de enero del 2026. Pomés explicó que en un futuro quieren crear un órgano para que las familias continúen teniendo voz. La oposición votó en contra de su disolución porque aseguran que se pierde un órgano de participación. Desde ERC creen que puede ser el “paso previo para aniquilar el conservatorio”, pero el alcalde lo negó y dijo que en ningún momento se han planteado cerrarlo.