Reparan un muro caído en el pueblo de Lloberola

El ayuntamiento de Biosca reconstruye un muro de contención en la plaza del pueblo de Lloberola, en el municipio de Biosca. Se encuentra en la plaza del pueblo y se desprendió después de un aguacero que desestabilizó parte de la base. El consistorio quería tener listas las reparaciiones antes del inicio de la Festa Major, previsto para el próximo miércoles. Sin embargo, esto no será posible, según explicó el alcalde, Josep Puig. El primer edil econoció que, a pesar del esfuerzo de la corporación municipal, no será posible cumplir con los plazos que inicialmente se habían previsto.

Actualmente el pueblo de Lloberola está habitado por una única familia, después de que este año falleciera el vecino que residía en la otra vivienda del pueblo. El consistorio de Biosca ya mejoró en 2020 otra parte del muro de contención, que actualmente es un mirador turístico. Además, la localidad cuenta con otros atractivos turísticos e históricos destacados, entre ellos la torre de vigía del antiguo castillo y los sarcófagos de la familia Saciera, que hasta hace años estaban en el cementerio y que actualmente están ubicados en la iglesia.