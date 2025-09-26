Soses inaugura su nuevo depósito de agua de boca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, y la alcaldesa de Soses, Sandra Marco, inauguraron ayer el depósito de agua de boca de la población. Según Talarn, no es solo una infraestructura, sino un servicio esencial para un abastecimiento en condiciones óptimas y con garantías de salud.

Incidió en la importancia de gestionar bien un recurso cada vez más preciado y estratégico que “gracias a la ampliación del Plan de Salud hace posibles inversiones que posibilitan una mejor calidad de vida en los municipios, como es el caso de Soses”.

Se trata de un depósito para almacenar agua ya tratada que tiene una capacidad para 400 metros cúbicos. Su construcción ha supuesto una inversión de 153.000 euros y una subvención del Plan de Salud de la Diputación de 70.000 euros.