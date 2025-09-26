Todo listo para la Festa Major del Sant Crist
La profesora Montse Pont será la pregonera de las fiestas. Triquell, exconcursante de Eufòria de 3Cat, cabeza de cartel
Hoy se dará inicio a la Festa Major del Sant Crist con la audición de sardanas con la cobla La Principal de la Bisbal en la plaza Major y el pregón de Montse Pont, a las 20 horas, que fue profesora de secundaria en el instituto Antoni Tarroja y ha estado vinculada al tejido asociativo de la ciudad. Mañana tendrá lugar la tradicional Trobada de Geganters i Grallers de Cervera y la carretillada de Festa Major a cargo del los Carranquers. Por la noche, el Pavelló Poliesportiu acogerá los conciertos de los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso Cervera Sound y Triquell, el exconcursante del programa Eufòria de 3Cat. Durante todo el fin de semana también habrá exhibiciones de danza o concurso de escacs, entre otros.
El domingo se celebrará la Diada del Sant Crist con la Anada Ofici, el concurso de colles sardanistas y el Seguici de Festa Major. El concierto con la Orquestra Saturno se traslada al domingo y la obra de teatro Cunyades se representará el lunes en el Gran Teatre de la Passió. Ese mismo día tendrá lugar la Festa Major petita y fin de fiesta con fuegos artificiales.
Punto y final a la Isagoge
Ayer terminó la semana cultural de la Isagoge tras una veintena de actos dedicados al Any Duran i Sanpere y los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. El concierto de jazz a cargo de Enric Peidro Quartet en el Casal de Cervera cerró el certamen.