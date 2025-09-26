Todo listo para la Festa Major del Sant Crist

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Hoy se dará inicio a la Festa Major del Sant Crist con la audición de sardanas con la cobla La Principal de la Bisbal en la plaza Major y el pregón de Montse Pont, a las 20 horas, que fue profesora de secundaria en el instituto Antoni Tarroja y ha estado vinculada al tejido asociativo de la ciudad. Mañana tendrá lugar la tradicional Trobada de Geganters i Grallers de Cervera y la carretillada de Festa Major a cargo del los Carranquers. Por la noche, el Pavelló Poliesportiu acogerá los conciertos de los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso Cervera Sound y Triquell, el exconcursante del programa Eufòria de 3Cat. Durante todo el fin de semana también habrá exhibiciones de danza o concurso de escacs, entre otros.

El domingo se celebrará la Diada del Sant Crist con la Anada Ofici, el concurso de colles sardanistas y el Seguici de Festa Major. El concierto con la Orquestra Saturno se traslada al domingo y la obra de teatro Cunyades se representará el lunes en el Gran Teatre de la Passió. Ese mismo día tendrá lugar la Festa Major petita y fin de fiesta con fuegos artificiales.

Punto y final a la Isagoge

Ayer terminó la semana cultural de la Isagoge tras una veintena de actos dedicados al Any Duran i Sanpere y los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. El concierto de jazz a cargo de Enric Peidro Quartet en el Casal de Cervera cerró el certamen.