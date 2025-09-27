El Palau d'Anglesola frena las solicitudes de nuevas plantas de biogás

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Palau d’Anglesola aprobó por unanimidad una moratoria de un año en la concesión de licencias para nuevas plantas de biogás en suelo no urbanizable. Fue durante un pleno celebrado la noche del jueves, cuando se debatió modificar las normas subsidiarias para ordenar la implantación de este tipo de instalaciones y evitar su sobredimensión en un término municipal de solo 12 kilómetros quadrados. La suspensión de licencias no afectará, en cambio, a las instalaciones propias de explotaciones ganaderas ya existentes que gestionen residuos orgánicos y vegetales generados en el mismo municipio. El alcalde, Francesc Balcells, detalló que actualmente en El Palau hay dos proyectos: una planta de 75.000 toneladas anuales de purines y otra promovida por un propietario local. La moratoria solo afectará al primer proyecto.

ERC insta a parar macroproyectos de residuos y biogás en Ponent

ERC presentó ayer en Lleida el manifiesto “Defendamos el futuro de nuestra tierra, de nuestros pueblos y de nuestra gente”, con el que rechaza la proliferación de macroplantas de renovables, residuos y biogás en Ponent. La formación critica ejemplos como los proyectos en La Sentiu de Sió o Juneda.