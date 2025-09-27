Eth Conselh exigís rehèr eth projècte deth castèth de Brastet
Es òbres interiores poiràn seguir jos era supervision d’un arqueològ
Eth Conselh Generau exigís presentar un nau projècte entàs òbres de reforma deth castèth de Brastet, en Unha, dempús de detectar que s’auien executat trabalhs non autorizadi en exterior dera antica fortificacion. Era institucion dejà ordenèc eth passat ostiu arturar es intervencions, pr’amor que non auien estat validades pera Comission Assessora d’Auviatge, er organisme que tutèle eth patrimòni culturau dera Val d’Aran.
Era discrepància sus es competències afrontèc ath Conselh damb er Ajuntament de Naut Aran. Mentre qu’era administracion aranesa sostenguie que, en tractar-se d’un Ben Culturau d’Interès Locau, ère de besonh un permís especific deth Conselh prealable ara actuacion, eth consistòri defenec qu’era licéncia concedida ère “corrècta” e s’ajustaue as reformes interiores sollicitades pes propietaris. “Eth Conselh Generau d’Aran hè recomanacions, mès non a competéncies entà arturar es òbres”, senhalèren des de Naut Aran.
Es amos der immòble optèren per paralizar volontàriaments es trabalhs ara demora de tramitar de nau es autorizacions. Ena amassada celebrada a principis de seteme entre es dues institucions e tecnics, s’acordèc qu’es reformes interiores —centrades en installacions e ena codina— podien executar-se jos era supervision d’un arqueològ.
Totun, entàs actuacions exteriores serà imprescindible redactar un projècte executiu que compde damb eth vist-e-platz dera Comission Assessora d’Auviatge e que tanben s’amien a tèrme jos eth contròl d’un arqueològ. Eth castèth de Brastet, lheuat en 1590, consèrve elements arquitectonics d’epòca renaishentista. Des de 2022, aguest immòble se trape en mans d’un nau propietari, qu’aqueric era antica fortificacion de quate plantes per 2,8 milions d’èuros damb er objectiu de transformar-la fin finau, dempús d’amiar es remodelacions apertientes, en un otèl.