Cuando el agua trajo la luz: Tremp revive su historia con Elektra

Tremp revive este fin de semana la historia de la llegada al Pallars de la energía hidroeléctrica con la segunda edición de la Elektra, Festa de l’Aigua i la Llum. Esta celebración combina espectáculos, conferencias, visitas guiadas y exposiciones para rememorar el impacto que tuvo en el Pallars la llegada de La Canadenca y la construcción de las centrales que abastecieron de energía a la industria y a las ciudades.

El programa arrancó el viernes con un espectáculo de circo y música a cargo de la compañía vasca Hutzum+Ortzi. Atrajo a decenas de personas que pudieron degustar productos locales. Durante la jornada de ayer, Tremp se convirtió en un espacio abierto a la historia y la creatividad. Se llevaron a cabo los Monòlegs creuats con personajes creados para la ocasión, que debatieron de manera teatralizada sobre la llegada de los primeros técnicos de la empresa para proyectar el diseño de la presa de Sant Antoni. La programación se completó con una conferencia sobre Susterris, una visita guiada a la central de Sossís, donde se instaló la primera central, y un concierto de Quico el Cèlio, el Noi i el Nut de Ferreries.

El colofón llega hoy con la recreación histórica Els Topógrafs, a cargo de Els Comediants. Un espectáculo que revivirá el revuelo que generó en su momento la llegada de los primeros técnicos al Pallars. Además, contará con la implicación de las entidades teatrales locales y del Orfeó de Tremp, así como de la ciudadanía, a la que se ha invitado a participar ataviada con indumentaria de época. Con Elektra, Tremp refuerza su apuesta por unir cultura y memoria histórica. La música, el teatro y la divulgación se combinan para recordar cómo la llegada de la electricidad transformó la vida en el Pallars.