El punk rock vuelve a Bellpuig

Bellpuig vivirá una cita muy especial el próximo sábado 4 de octubre, con un festival para celebrar los 35 años de Arsenal, una conocida banda de punk rock de la localidad fundada en diciembre de 1989 y que regresará a los escenarios tras casi un cuarto de siglo alejada de ellos.

El evento tendrá lugar en el pabellón municipal de Bellpuig, con puertas abiertas desde las 17.30 horas y entrada gratuita. La formación original, compuesta por Miki, Francesc, Jordi, Xavier y Efraín, se reunirá para revivir el espíritu descarado e irreverente que les definió. Con un sonido que ahora es más melódico, pero igualmente contundente, el grupo interpretará tanto temas nuevos como los de hace 35 años.

Los miembros de la banda explican que “después de la Covid, nos dimos cuenta de que lo que había entre nosotros seguía intacto. Lo que empezó como un simple reencuentro y unos ensayos se ha convertido en una verdadera terapia para todos nosotros”. En cuanto al motivo de la disolución de la banda, dijeron que “llegó un momento en que dejamos de disfrutar y no seguimos adelante”, a pesar de que empezaban a ser muy conocidos y a actuar como teloneros de bandas importantes. “Ahora valoramos más el momento”, añadieron.

El festival contará con bandas invitadas de renombre, como Etsaiak Eroak y Txapel Punk, procedentes del País Vasco, y grupos del territorio, entre ellos Maria y sus Kogollos, Cor Rebel, Tercer Origen, MMHC y L’Última Empalmada. Completará el cartell Siroll, banda sorpresa que se anunció ayer.

El grupo agradece el apoyo del ayuntamiento de Bellpuig y las facilidades para organizar el evento, que busca no solo celebrar la historia de Arsenal, sino también revitalizar la cultura musical en Lleida y animar a nuevas bandas a salir adelante. “La energía del público y el cariño que recibimos es increíble. Nos sentimos orgullosos de que tantas personas sigan queriendo escuchar nuestra música y compartir estos momentos con nosotros,” afirmaron. “En un primer momento, este concierto tenía que ser una costellada pero se ha ido animando”, apuntaron.

Este retorno marca un nuevo capítulo para Arsenal, con cuatro temas nuevos en catalán ya compuestos como Dies de gloria i kaos o Desperta. No faltarán algunos de sus temas más conocidos, como Abeja maya, aunque a su parecer es también “uno de los peores”. En su primera etapa componían en castellano porque “estamos influenciados por la música vasca y teníamos tantos sueños que pensábamos en grande”. El día 5 decidirán si dan continuidad a la banda.