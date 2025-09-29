Sindicats alertan de que la comisaría de Les Borges Blanques se ha convertido en un secadero de plantas de marihuana

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La comisaría de Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques acumula una gran cantidad de plantas de marihuana pendientes de ser destruidas después de un operativo policial llevado a cabo la semana pasada. El sindicato SAP-SME-FEPOL ha alertado de que la instalación parece un secadero de esta droga y que está en riesgo la salud y seguridad de los agentes. Además lamentan que la lentitud burocrática ha obligado a los agentes a cortar y retirar las plantas del lugar donde estaban en vez de hacerlo una empresa de jardinería especializada, tal como está estipulado según el protocolo reciente. Las plantas se acumulan en el exterior de la comisaría, al lado del contenedor que teóricamente tendría que servir para guardarlas hasta que el juez ordene la destrucción.

Según el sindicato la situación provoca graves problemas de salubridad en la comisaría de la capital de las Garrigues. SAP-SME-FEPOL considera que Cataluña ya se ha convertido en un “enclave estratégico” para el cultivo y la distribución de marihuana, hecho que obliga a los Mossos a desplegar operativos cada vez más frecuentes y complejos.

Por todo ello, reclaman recursos y protocolos adecuados ya que ven falta de formación específica para el tallaje y transporte de las plantas; ausencia de equipamiento y protección adecuados, y procedimientos poco seguros para el traslado y el secado de las plantas en dependencias policiales.

El sindicato reclama que se agilicen las gestiones judiciales a fin de que empresas especializadas puedan cortar y destruir las plantas en el mismo lugar donde se encuentran, evitando el traslado de grandes cantidades de material vegetal.