El molino de Ciutadilla abrirá su obrador de pan: ya hay seis personas interesadas en instalarse y trabajar en el municipio

La cuarta edición de la Fira de la Ceba de Ciutadilla ha coincidido con la finalización de las obras del obrador situado junto al antiguo molino harinero de Cal Valls. El consistorio organizó el sábado una jornada de puertas abiertas para mostrar el estado del nuevo espacio, que se prevé poner en funcionamiento próximamente.

El alcalde, Òscar Martínez, explicó que están pendientes de ampliar la potencia eléctrica y confían en que antes de finalizar el año se pueda adjudicar la gestión del obrador. Ya hay seis personas interesadas en instalarse y trabajar en el municipio gracias a este nuevo equipamiento. La inversión asciende a 140.000 euros y ha sido financiada por la Diputación.