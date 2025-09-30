El puerta a puerta llega a la Cerdanya

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Cerdanya puso ayer en marcha el nuevo servicio de recogida selectiva de residuos puerta a puerta en el municipio leridano de Prats i Sansor y en el de Guils de Cerdanya. La comarca está implantando el nuevo sistema en cinco municipios y lo hará de manera progresiva. Los siguientes serán Bellver de Cerdanya y Ger, a partir del próximo día 20 de octubre, mientras que el municipio de Llívia deberá esperar al 1 de diciembre. La planificación prevé en todos los casos sesiones informativas previas.

El resto de municipios que no apliquen el puerta a puerta también cambiarán el sistema de contenedores. Los de la fracción orgánica y resto pasarán a utilizar los habitáculos con sistema inteligente, que solo se abrirán con la ayuda de un llavero electrónico. El cambio está previsto para finales de este 2025 y también incluirá una campaña informativa.

El objetivo del consell comarcal es mejorar el porcentaje de recogida selectiva y de reciclaje, teniendo en cuenta que estos últimos años la Cerdanya se ha situado como la peor comarca catalana en este apartado, con una tasa de reciclaje de solo el 27%. Por otro lado, la clausura del vertedero comarcal de Bellver supondrá un coste de 4 millones de euros. La Cerdanya acaba de conseguir una inversión de 11,2 millones de euros de la Agència de Residus de Catalunya para clausurarlo y construir un nuevo centro de tratamiento municipal de residuos.