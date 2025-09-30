Empieza el derribo parcial del edificio inacabado en el centro de Rialp

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Rialp ha iniciado los trabajos de derribo parcial de la gran estructura metálica abandonada desde hace más de diez años en la calle del Mig. La actuación se lleva a cabo de manera subsidiaria, después de que el proyecto quedara paralizado tras la quiebra de la promotora Flapisa Pallars SL, declarada en concurso en 2013. La obra, adjudicada a la empresa Obres i Serveis Jordi Martí SLU por un importe de 47.000 euros, permitirá adecuar la construcción a la normativa urbanística vigente, en cumplimiento de una sentencia que obliga a reducir su altura. El consistorio cargará el coste de las obras de la finca en el Registro de la Propiedad.