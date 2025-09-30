Mejoras de la calle Canonges por valor de 174.000 euros

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsa la mejora de la calle Canonges, una de las zonas con un valor histórico más importante de la ciudad. El proyecto, que ha aprobado el ayuntamiento de manera inicial y que supone ua inversión de 174.013 euros (con impuestos), contempla la renovación de todo el sistema de iluminación, tanto el del interior de la zona de los porches como el exterior, el repintado de las arcadas y de los techos de los porches, la instalación de puntos de electricidad para los paradistas que se instalan en las ferias, eventos y mercados, y la sustitución del sistema de megafonía actual.

El tramo de la actuación es el comprendido entre los números 3 y 84 de la calle Canonges. Son 230 metros que ocupan las plantas bajas de los edificios situados en esta vía. En los próximos días el ayuntamiento comunicará a los vecinos de la vía la intervención. Toda la calle forma parte del núcleo histórico de la capital del Alt Urgell y en ella se encuentran los edificios más antiguos, originarios del siglo XIII, fruto de la expansión de la población en aquella época.

En la actualidad, el sistema de iluminación de los porches consiste en farolas colgadas en el techo de los porches y en otras situadas en las fachadas de los edificios, con un sistema “muy uniforme”. El objetivo ahora es “aportar presencia y dignificar los porches” con soluciones “muy poco invasivas”. Asimismo se reducirá el consumo energético en un 73% con tecnología led. Habrá más puntos de luz para “enfatizar la forma y textura de las arcadas”. Las obras durarán 3 meses y se sufragarán con las arcas municipales. El alcalde, Joan Barrera, explicó ayer que esta actuación “es el seguimiento de nuestra apuesta por la mejora del centro histórico de la ciudad” y llega tras los trabajos que empezarán los próximos días de mejora de la calle Major, que suponen también una inversión de 238.612 euros.