Productores del Alt Urgell y la Cerdanya potencian los alimentos locales

Los sectores agroalimentarios y de restauración de las comarcas del Alt Urgell y de la Cerdanya han anunciado la creación de una mesa de coordinación con el objetivo de potenciar el producto de quilómetro cero. Proponen que las cartas de los establecimientos de restauración estén llenas de platos elaborados con productos locales.

La iniciativa, que nace de una jornada con representantes de los sectores agroalimentario y de la restauración en Puigcerdà, cuenta con la coordinación de los consells comarcals de ambos territorios y del Consorci Alt Urgell Cerdanya. La vicepresidenta del consell comarcal de la Cerdanya, Cristina Rotellà, destacó “la importancia de crear espacios de colaboración que pongan en valor los productos locales y la cocina del territorio, reforzando así el vínculo entre territorio y gastronomía”. En la jornada hubo un espacio de degustación de productos locales de calidad. Asimismo, productores y restauradores trabajaron para obtener ideas nuevas para la renovación de los platos de temporada con estos ingredientes.

Los asistentes coincidieron al destacar que el catálogo de productos que se elaboran en estas comarcas de montaña es muy variado, destacan los lácteos, carnes, embutidos, fruta, cereales, legumbres o miel.