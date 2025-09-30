SEGRE

El pueblo de Montgai, convertido en un lodazal al caer 70 litros en dos horas

Por la tormenta de la madrugada de domingo a lunes

Montgai intentó limpiar las calles y recuperar la normalidad.Ayuntamiento de Montgai

Las calles de Montgai se convirtieron este lunes en un lodazal y un río de restos de paja tras la tormenta de la madrugada del domingo al lunes, que dejó 70 litros por metro cuadrado en apenas dos horas. El alcalde, Jaume Gilabert, explicó que ayuntamiento y vecinos pasaron la jornada ayer limpiando las calles de barro, lo que impidió comenzar la instalación de la infraestructura de la feria Montgai Màgic, que comienza el jueves. 

Numerosas casas se vieron afectadas al entrar agua en los bajos. Los bomberos efectuaron de hecho salidas durante la madrugada pasada por incidencias a causa de la lluvia en Balaguer, Vila-sana y Lleida por agua en las casas.

