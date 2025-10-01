Cinco iniciativas de viviendas cooperativas

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las comarcas del Alt Urgell y la Cerdanya cuentan con al menos cinco grupos de personas que se han organizado o lo están haciendo para tirar adelante iniciativas de construcción de viviendas cooperativas. El interés por este tipo de vivienda, basado en un modelo de propiedad colectiva o de masovería, va cada vez más a la alza en Catalunya.

En el caso del Alt Pirineu i Aran, los precios elevados del suelo y los costes de construcción son un freno importante de cara a hacer factibles estos tipos de proyecto, tal y como explicaron ayer fuentes del Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran en el marco de una jornada en La Seu d’Urgell en la que se debatió sobre las políticas de fiscalidad que pueden favorecer el acceso a la vivienda en municipios rurales y de montaña.

La coordinadora del Ateneu Cooperatiu, Júlia Leigh, instó a las administraciones locales a impulsar “incentivos fiscales relacionados con el IBI o facilitar derechos de superficie” durante periodos determinados. “Los colectivos que apuestan por impulsar viviendas cooperativas necesitan acompañamiento”, insistió. Uno de los proyectos lo impulsa la cooperativa La Duvella en la Cerdanya. En concreto, se trata de ocho familias de la comarca que exploran la posibilidad de que el ayuntamiento de Montellà i Martinet les ceda un terreno para construir un edificio.

La alcaldesa, Roser Bombardó, explicó que se trata de un solar urbano ubicado en el centro de Martinet. Las próximas reuniones servirán para determinar los años de cesión de uso del solar, mientras que los promotores serán la cooperativa.

Asimismo, otros grupos de familias también han iniciado conversaciones con el ayuntamiento de La Seu y con el de La Vansa para impulsar proyectos similares.