Dos encapuchados armados atracan un banco en Juneda

Albert Guerrero Periodista Lleida

Los Mossos d'Esquadra investigan un asalto que ha habido a primera hora de esta tarde en una oficina bancaria de Juneda. El robo ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas en la calle de la Font cuando dos encapuchados que iban armados han entrado en el interior del banco. Según ha podido saber SEGRE, han amenazado a los trabajadores y se han llevado el dinero. Los Mossos han desplegado el dispositivo jaula por las carreteras de la zona. No constan detenidos.

Ampliaremos la información