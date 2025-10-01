SEGRE

Dos encapuchados armados atracan un banco en Juneda

Los ladrones han amenazado a los trabajadores y han conseguido huir con el dinero

L'oficina bancària de Juneda on s'ha produït l'assalt.

L'oficina bancària de Juneda on s'ha produït l'assalt.Amado Forrolla

Albert Guerrero
Publicado por
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

Creado:

Actualizado:

En:

Los Mossos d'Esquadra investigan un asalto que ha habido a primera hora de esta tarde en una oficina bancaria de Juneda. El robo ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas en la calle de la Font cuando dos encapuchados que iban armados han entrado en el interior del banco. Según ha podido saber SEGRE, han amenazado a los trabajadores y se han llevado el dinero. Los Mossos han desplegado el dispositivo jaula por las carreteras de la zona. No constan detenidos.

Ampliaremos la información

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking