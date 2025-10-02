Atracan un banco en Juneda, atan a los trabajadores y se llevan un botín de 33.000 €

La sucursal bancaria asaltada esta situada en la calle de la Font de la localidad de Les Garrigues. - AMADO FORROLLA

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan un asalto a mano armada que hubo a primera hora de la tarde de ayer en una oficina bancaria de Juneda, como avanzó SEGRE en su edición digital. El asalto se produjo sobre las 14.00 horas en la sucursal que el BBVA tiene en la calle de la Font cuando dos encapuchados, que iban armados, accedieron al interior de la entidad, amenzaron y ataron a los empleados y huyeron con un botín de unos 33.000 euros.

Los Mossos d’Esquadra acudieron rápidamente al ser alertados del robo y desplegaraon el dispositivo ‘Gàbia’, estableciendo varios controles en las carreteras de la zona. Paralelamente, los investigadores se entrevistaron con los empleados y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sospechan que el robo fue obra de ladrones especializados en este tipo de atracos, especialmente por el poco tiempo que emplearon en cometerlo y la manera de actuar, evitando ser interceptados por la policía, que en unos diez minutos ya estaba en el lugar.

El anterior atraco a una entidad bancaria en las comarcas de Lleida que ha trascendido fue el que hubo el pasado 18 de marzo en Vilanova de la Barca. El asalto se produjo sobre las 14.00 horas cuando la oficina estaba a punto de cerrar al público. El ladrón, que iba tapado con un casco, maniató con bridas al responsable. Huyó con unos 40.000 euros y varios cheques. No consta que haya sido detenido.

En julio de 2023 hubo un espectacular atraco a un banco en Oliana. Dos hombres armados amenazaron e inmovilizaron a los trabajadores cuando empezaban su jornada. Los asaltantes entraron en el local a través de un butrón que habían hecho durante la noche en un edificio anexo. Consiguieron llevarse 110.000 euros. Los presuntos autores fueron detenidos medio año después cuando se disponían a cometer un robo similar en Zaragoza. Procedían de la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, cabe recordar que el 30 de agosto hubo un atraco en un supermercado de Juneda. Uno de los atracadores llevaba una pistola, chanclas y un sombrero. Los Mossos detuvieron a los presuntos autores hace un par de semanas.