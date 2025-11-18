Andorra, sin personal al expulsar extranjeros: el Entry/Exit deja fuera a la mitad del personal de restauración y hotelería

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La marcha de centenares de trabajadores extracomunitarios, entre ellos argentinos, peruanos y colombianos, que tenían sus puestos de trabajo en el Principat de Andorra y que han abandonado el país ante el adelanto de la implementación del nuevo sistema de control en la frontera Entry/Exit System (EES), a partir del próximo 2 de febrero, sumado a que muchos aspirantes a un puesto de trabajo en el país para esta temporada de invierno no cumplen los requisitos de acreditar que no han estado de forma irregular en territorio Schengen, deja sectores como los de la restauración y la hotelería sin personal.

Unió Hotelera ha explicado que se está viendo obligada a buscar nuevos candidatos para completar las plantillas de forma exprés. El director de la patronal, Albert Mora, ha divulgado un cuestionario que han hecho llegar a sus asociados para conocer el impacto y recopilar la proporción de puestos de trabajo “colgados” por las nuevas condiciones de inmigración. El Entry/Exit System es nuevo sistema europeo que obliga a un control más estricto en las fronteras de terceros países.

Mientras que el balance que dio a conocer la semana pasada el gobierno del Principat de Andorra era que la cifra de solicitudes llegadas y denegadas por no cumplir los requisitos del Entry/Exit era del 23%, las respuestas del sector demuestran que la mitad de los puestos de trabajo que se preveían ya cubiertos han quedado en el limbo. “Existe una gran preocupación por saber si se podrán llegar a cubrir todos los puestos que hacen falta”, dijo Mora.

Contratación en origen

La patronal apuesta por potenciar la contratación en origen. El Gobierno, por su parte, pretende estructurar un programa piloto, a partir del primer semestre del próximo año, para la nueva llegada controlada de trabajadores migrantes. Para ser más ágiles pretenden hacer toda la gestión administrativa de las autorizaciones de manera previa a la llegada a Andorra. Unió Hotelera ha recordado que los establecimientos hoteleros del país ya tienen experiencia en contratar a los trabajadores en sus lugares de procedencia. La diferencia, una vez quede consolidado el programa gubernamental, es que estos trabajadores llegarán al país con todos los papeles listos.

El departamento de Inmigración ha elaborado un documento (consultable en www.immigracio.ad), para clarificar a los trabajadores afectados si están o no en situación regular en el espacio Schengen. La patronal hotelera ha solicitado también “un buen acuerdo” para que no haya impacto en la movilidad.

Inicio de la temporada de esquí para el 5 de diciembre

Las estaciones de esquí andorranas de Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís prevén empezar la temporada el próximo 5 de diciembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Hasta el 6 de abril del 2026, fecha en que han fijado su cierre, prevén conseguir unas ventas de 2,5 millones de días de esquí, un volumen que superaría en 180.000 usuarios respecto a la campaña del invierno pasado.

En los campos de nieve del Principat, agrupados bajo el paraguas de Grandvalira Resorts y que suman hasta 308 kilómetros, se ha hecho una inversión de 39 millones de euros, un 86% más respecto a la temporada 2024-25. Las mejoras en la producción de nieve han contado con un presupuesto de 11 millones y también destaca la apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial. El sector confía en el cambio de tiempo anunciado.

Desde Grandvalira Resorts explicaron que 2.230 trabajadores, del total de 2.800 del complejo, son temporeros. En este sentido aseguraron que la entrada en vigor del Entry/Exit tendrá un impacto “significativo” en el personal de restauración. Asimismo afirmaron que podría suponer que algunos puntos no puedan abrir por falta de empleados.