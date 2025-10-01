Más de 3.000 ovejas bajan ya de la montaña de Seurí

Publicado por ACN REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La tradición manda que por Sant Miquel los rebaños deben bajar de las montañas, donde han pasado el verano, antes de que les coja frío y las primeras nevadas. En la montaña de Seurí, en Sort, han pasado el verano unas 3.000 ovejas de una decena de ganaderos. Antes de empezar la trashumancia de regreso a casa, ha sido necesario separar a los animales de cada propietario. En Seurí, los ganaderos lo hacen manualmente con ayuda del gancho, al igual que hacían sus antepasados desde tiempo inmemorial pese a que actulamente esta práctica no es muy habitual. Uno de los ganaderos, Xavier Rivera, explicó que han pasado “un buen verano”, salvo algún “espanto” por la presencia del oso. Por todo ello, los ganaderos piden que esta montaña se incluya dentro de las zonas de protección del oso. El pastor que guardaba las casi 3.000 ovejas en la montaña, vio el oso cerca de donde estaba el rebaño. Xavier Rivera reiteró que la coexistencia de los plantígrados con la ganadería extensiva es “imposible” y alertó de que donde se observó el oso había las 3.000 ovejas, pero también el pastor que las guarda.