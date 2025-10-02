Obras en 4 km de carretera tras veinte años de espera

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Diputación ha adjudicado a la empresa Grúas las obras de mejora de la carretera LV-2012 de Les Borges Blanques a la N-240 en el tramo de L’Espluga Calba a Fulleda por más de 2,3 millones de euros. Se centran en el acondicionamiento, ampliación de la calzada, mejora del firme con pavimentación asfáltica entre los puntos kilométricos 13,610 y 17,435, casi 4 kilómetros que, en la actualidad se conservan en muy mal estado. Se presentaron seis ofertas. Además de Grúas, Tecnología de Firmes SA, la UTE Arnó-Voltes, Eiffage Infraestructuras, Romà Infraestructures y Serveis y Acsa Obres e Infraestructures. Grúas tendrá que ejecutar la reforma en año y medio. Según fuentes municipales, este tramo de carretera tiene la misma plataforma que hace más de 50 años. De hecho, ambos consistorios llevan más de dos décadas reclamando la transformación de estos casi 4 kilómetros de carretera con una calzada muy estrecha y con un fuerte desnivel en varios trayectos. “Es el acceso directo a la capital de la comarca y de salida a la nacional y este tramo es el único en el que no se ha hecho ninguna intervención, pese a que la hemos reclamado en varias ocasiones”, dijeron. Las mismas fuentes indicaron que el paso de dos vehículos en sentido contrario es dificultoso y muy peligroso que se crucen dos vehículos pesados. Desde el consistorio alertaron que el transporte escolar circula por esta carretera diariamente y todos los camiones de servicios y maquinaria agrícola también lo hacen.

Variante

En la década de los noventa ya se hizo una variante en L’Espluga Calba para evitar el paso del tráfico por el centro de la población. Por otra parte, la Diputación rehabilitó este mismo año el tramo de la LV-2012 entre Les Borges Blanques y La Floresta. Las obras se centraron en la rehabilitación del firme a los largo de 5 kilómetros sin afectar al trazado de la vía y supuso una inversión de casi 587.000 euros.

Desde el ayuntamiento indicaron que también se trabaja para que la Diputación traspase la antigua travesía al consistorio una vez acondicionada y señalaron que la reforma del útimo tramo que queda por reparar de la LV-2012 se ha debido a la buena sintonía entre consistorio y Diputación.